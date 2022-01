Gemeinsame Resolution fordert Umwandlung von Polizeiwache in Polizeiinspektion

Die VG Höhr-Grenzhausen hat in ihrem Hauptausschuss auf Antrag der CDU-Fraktion eine Resolution verabschiedet. Darin wird gefordert, dass die Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen wieder zu einer Polizeiinspektion mit 24-Stunden-Präsenz aufgewertet wird. Derzeit werden Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach nach 22 Uhr von der Polizeiinspektion Montabaur mitbetreut.

Den Kommunalchefs und vielen Bürgern ist das zu wenig. Doch nicht nur die Automatensprengung sei Anlass: „Das Sicherheitsgefühl allgemein hat tendenziell sehr stark abgenommen in den letzten Jahren“, heißt es in der Resolution. Der Personalaufbau bei der Polizei dürfe nicht nur in den Oberzentren spürbar werden, sondern er müsse bei einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz in den ländlichen Regionen ankommen.

Zuvor hatte sich der Hauptausschuss der Kannenbäckerstadt für die gemeinsame Resolution entschieden. Auch Stadt und VG Ransbach-Baumbach fordern mehr Polizeipräsenz vor Ort. Die hänge von vielen Faktoren ab. Kriterien seien die Größe und Einwohnerzahl des zu betreuenden Gebietes, ebenso wie die Kriminalitäts- und Verkehrsunfallzahlen, erklärt Polizei-Pressesprecher Andreas Bode. maj