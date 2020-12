Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 10:13 Uhr

Eine gemeinsame Allerheiligen-Feier der Gläubigen an den Gräbern in Mayen (Kernstadt und Stadtteile), in St. Johann und Kehrig wird es in diesem Jahr nicht geben. Das teilt Pastor Matthias Veit von der Pfarreiengemeinschaft Mayen mit.

Veit: „Wir möchten die Menschen schützen.“ Jedem Gläubigen, der kommen will, wird aber am Eingang des jeweiligen Friedhofes ein Gebetblatt zum eigenständigen Gebet mit an die Hand gegeben. Seelsorger, an die man sich wenden kann, stehen an allen Friedhöfen dazu bereit. Aktuelle Informationen sind auch im Internet auf der Seite der Pfarreiengemeinschaft Mayen nachzulesen unter der Adresse www.kath-mayen.de