Gemeindeschwester berichtete im Rat

Michaele Meudt, die Gemeindeschwester plus der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen gab im öffentlichen Teil einen spannenden Einblick in ihre Arbeit. So hatte sich vor etwa sechs Wochen ein weit entfernt lebender Mann nach dem Bürgermobil erkundigt. Im Gespräch erfuhr die Gemeindeschwester, dass der Vater Alzheimer hat, die Mutter schlecht sieht und hört und beide keinen Pflegegrad haben.