Gemeinde will Gasemissionen prüfen lassen Das Gemeindegrundstück mit dem neuen Spielplatz im Leuteroder Kastanienring grenzt direkt an die bis heute wegen der Kontaminierung durch austretende Deponiegase gesperrte Gemeindefläche. Auf beiden Grundstücken sollte den ursprünglichen Planungen zufolge ein größerer Spielplatz samt Parkanlage entstehen. Doch dies war aufgrund der Belastung des Bodens letztlich nicht möglich (wir berichteten).

Die Gemeinde will das Areal aber nicht völlig brachliegen lassen. Denn die Belastung sei nur minimal, sagt Ortsbürgermeisterin Heidi Perpeet. „Wir sind gerade mithilfe des Fachbereichs 3 Bauleitplanung der Verbandsgemeinde Wirges dabei, eine erneute Messung zu beauftragen, da die Grenzwerte bei der Erstmessung nur minimal über der zulässigen Höchstgrenze gelegen haben. Wenn diese erneute Messung erfolgt ist und die Intensität der Ausgasungen tatsächlich unterhalb des Grenzwertes liegen sollten, werden wir schauen, wie dieses Areal mit den der Gemeinde zur Verfügung stehenden Mitteln sinnvoll nutzbar wird“, kündigt sie an. So könnte zumindest ein Garten mit Sitzbänken entstehen. kür