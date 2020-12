Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 16:40 Uhr

Wie aus den Sitzungsunterlagen für den Gemeinderat hervorgeht, gab es seitens des Landesbetriebs Mobilität (LBM) das Angebot, dass die Gestaltung sowie Erhaltungsarbeiten an die Ortsgemeinde Miehlen übertragen werden können. Wie Bürgermeister André Stötzer erklärt, hätte die Ortsgemeinde in diesem Falle einen Gestaltungsvorschlag beim LBM einreichen können.

Dieser hätte in einem bestimmten Rahmen die Gestaltungskosten getragen, die spätere Unterhaltung wäre an die Gemeinde übergegangen. Dies, so Stötzer, habe der Gemeinderat abgelehnt. Zum einen, da der künftige Kreisverkehr außerhalb liege und keinen direkten Ortsbezug habe, zum anderen, weil die Gemeinde etwa bei Unfallflucht Gefahr laufe, auf Kosten für entstandene Schäden sitzen zu bleiben. csa