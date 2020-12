Archivierter Artikel vom 10.09.2020, 18:18 Uhr

Gelingt Aufsteiger SV Oberhausen der zweite Sieg?

Drei Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach spielen in der neuen Runde in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Der FC Hennweiler ist am Wochenende spielfrei und setzt aus. Ran müssen die beiden anderen, und ihre Aufgaben könnten kaum unterschiedlicher sein.