Gegner im Blick: Nach langer Pause wieder ein Heimspiel

Am 28. August absolvierte der FV Engers in der Oberliga gegen den TSV Emmelshausen (0:0) sein bislang letztes Pflichtspiel im Stadion am Wasserturm. Bedingt durch die Spielabsage gegen Eintracht Trier musste der FVE zuletzt in Liga und Pokal dreimal hintereinander auswärts antreten.