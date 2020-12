Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 17:32 Uhr

Vor Unterzeichnung des Memorandums hat nicht nur der Deutsch-Israelische Freundeskreis (DIF) unter Vorsitz von Pfarrer Werner Zupp dem Aufbau einer Projektpartnerschaft zugestimmt, auch der Neuwieder Stadtrat hat ihn in einer vorangegangenen Sitzung einstimmig abgesegnet. Wie OB Jan Einig ausführte, ist eine künftige Städtepartnerschaft nicht ausgeschlossen. Fest geplant ist aber neben dem ehrenamtlich von der Lokalen Agenda 21 geleiteten Projekt ein gegenseitiger Besuch.

Immer unter der Einschränkung, dass es zu coronabedingten Verschiebungen kommen kann, soll noch in diesem Jahr eine palästinensische Delegation die Deichstadt besuchen. Stand jetzt ist für Mai oder Juni 2021 der offizielle Gegenbesuch in Surif geplant. Unabhängig davon soll es auch noch eine „Bürgerreise“ nach Palästina in den Pfingstferien 2021 geben.