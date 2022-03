Gegen Tabellennachbarn

Der Spielplan der A-Klasse Birkenfeld will es so, dass auf die drei Auswärtsspiele der drei Fußball-Klubs aus dem Kreis Bad Kreuznach nun drei Heimspiele folgen, allesamt am Sonntag um 15 Uhr. Der SV Oberhausen will und muss in der Aufstiegsrunde seinen Fehlstart gegen den SV Buhlenberg ausmerzen. In der Abstiegsrunde geht es für den FC Hennweiler (SG Idarwald) und die Spvgg Teufelsfels (SV Nohen) jeweils gegen den unteren Tabellennachbarn.