Schnell gibt es viel Geschrei, wenn irgendwo einmal Bäume gefällt werden (müssen). Doch manchmal ist es notwendig. Nicht jeder Baum kann immer erhalten werden. Aber bevor man Skandal ruft und diese Bäume unterhalb der Bertha als „ein Stück grüne Lunge“ bezeichnet, sollte man erst einmal nach Gründen für die Fällaktion fragen. Niemand lässt heute mehr Bäume einfach so verschwinden. Auch nicht die Mitarbeiter im Betzdorfer Rathaus. Sie können gut begründen, warum hier einige Bäume gefällt werden mussten. Das ist kein Skandal. Ein Skandal wäre es erst, wenn hier nach dem Bau der Rampe nichts Neues gepflanzt würde. Umweltschützer könnten ja noch Tipps geben, was da standortgerecht und ökologisch wertvoll oder sonst noch möglich wäre. Nistkästen in den noch stehenden Bäumen oder eine kleine Gartenecke im Außenbereich der Kita anlegen, das wären Anregungen. Nur Skandal, Skandal zu rufen, das ist zu wenig. So freuen wir uns darauf, wenn in Zukunft vom Gebäude der ehemaligen Bertha aus Grundschule und Kita wieder fröhliches Kinderlachen zu hören ist. Und spätestens in wenigen Jahren wird der nun kahle Hang auch wieder einen schönen Anblick bieten.