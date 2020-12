Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 17:39 Uhr

Gefährliche Brennhaare

Der Eichenprozessionsspinner ist ein kleiner Falter, der – wie der Name sagt – als Raupe überwiegend Eichen befällt. Ursprünglich kommt das Tier aus südeuropäischen Ländern, aber – bedingt durch die Klimaerwärmung – wandert er immer weiter nach Norden. In Deutschland ist er schon seit Jahren angekommen, jetzt wurde er sogar schon in Südschweden gesichtet.