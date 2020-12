Archivierter Artikel vom 05.06.2020, 20:40 Uhr

Gedränge gab es auch in Cochem

Nach Wochen der Corona-Regeln scheint die Bereitschaft, diese zu befolgen, vielerorts zu schwinden. So kam es am Pfingstwochenende auch rund um Cochem zu Szenen, die dem geltenden Abstandsgebot entgegenstehen. Vor allem Touristen drängten sich am Pfingstsonntag und -montag am Moselufer dicht an dicht. An der Promenade brummte die Personenschifffahrt, die engen Cochemer Gassen waren fast so voll wie vor Corona. Abstandsregeln? Kaum einzuhalten.