Ein Gedicht hat Reinhold Steinborn in Anlehnung von Willy Millowitschs „Kölsch Jung“ auf Bad Bodendorf umgemünzt: „Ech ben en Bodendorfer Jung, wat wells do maache, ech ben Bodendorfer on don jen laache, ech benn och sons net schläch, doch liech ferröck, ech ben en Bodendorfer, dat es meng Jlöck.