Gebürtiger Pfälzer wurde der Liebe wegen im Hunsrück heimisch

Karl-Heinz Bittig ist ein gebürtiger Pfälzer, der aus Neustadt an der Weinstraße stammt. Nach einer entsprechenden Ausbildung arbeitete der gelernte Schlosser und Schweißer unter anderem bei der BASF in Ludwigshafen, bevor er in der Bundeswehrzeit nach Birkenfeld kam und dort seine Frau kennenlernte. 1967 zog er deshalb nach Leisel, wo er im Betrieb seines Schwiegervaters zum Landwirt umsattelte.