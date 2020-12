Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 13:51 Uhr

Gebrother mit „Schummel“-Diesel am BGH: Wackelt das VW-Verfahren?

5. Mai 2020: Der Gebrother Herbert Gilbert (65) steht, so ist es geplant, gegen VW vor dem sechsten Zivilsenat des Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Gilbert tritt in einem Pilotverfahren an, bei dem es um rund 35.000 Euro Regress für seinen „Schummel-Diesel“ (Sharan 2,0) geht.