Die Idee der FDP, die Crucenia Realschule plus im Gebäude der Ringschule auf Kosten der neuen Grundschule in der Stadt in den Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg ziehen zu lassen, hat Kritiker auf den Plan gerufen. Landrätin Bettina Dickes – der Kreis ist Träger der Schule – erteilt den Plänen eine Absage. „Die Schule in der Ringstraße ist fester Bestandteil unseres Schulkonzeptes, insbesondere in der Stadt Bad Kreuznach. Zudem hat die Schulgemeinschaft erst vor einigen Jahren das Domizil in der Ringstraße bezogen. Einen erneuten Umzug kann man ihr daher kaum zumuten“, erwidert Dickes. In den vergangenen Jahren habe der Landkreis hohe Summen in die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes und in die Neugestaltung des Schulhofs investiert. Darüber hinaus sei die Mensa neu gebaut worden. Außerdem: Die Realschule plus habe eine wichtige integrative Aufgabe und benötige deswegen einen zentralen Standort.