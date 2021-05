Gebäude mit Geschichte Eröffnet wurde das Postgebäude in der Bahnhofstraße am 28. September 1932. Den Zweiten Weltkrieg und den großen alliierten Fliegerangriff im März 1945 überstand es wie durch ein Wunder unbeschadet.

Neben den Postdienstleistungen im Erdgeschoss war früher auch der Telefondienst per Handvermittlung im Mittel- und Obergeschoss, heute Sitz der Außenstelle des Studienseminars für Gymnasiallehrer, untergebracht. Am 2. Februar 1965 kam es zu einem spektakulären Einbruch in das Postgebäude, bei denen die Täter den Tresor sprengten und 360.000 Mark Rentengelder erbeuteten. Seit 2008 ist die Stadt Eigentümerin des Gebäudes. Im Juli 2018 zog die Postbank als Mieterin des Erdgeschosses aus. mif