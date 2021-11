Ganze Straßenzüge lagen in Schutt und Asche: 222 Menschen kamen ums Leben

Viele älteren Mitbürger denken mit Schrecken an den 11. November 1944 zurück, an dem Sprengbomben das größte Leid in ihren Familien verursachten. Es war vormittags um kurz vor 11 Uhr, als alarmiert wurde. Die letzten Einwohner suchten ihren Luftschutzkeller auf oder nutzten andere Unterstände.

Als der letzte Bomber seine schwere Last abgeworfen hatte, lagen ganze Straßenzüge in Schutt und Asche. 222 waren ums Leben gekommen.