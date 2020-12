Ja, ich gebe es zu: Bei einigen Dingen bin ich ein extrem konservativer Mensch – ein bisschen schwelgend, ein bisschen bewahrend. Und klar, am Sonntagabend könnte ich natürlich auch irgendeine Serie streamen, also über das Internet anschauen. Doch diesen Moment am Sonntag um 20.15 Uhr, direkt nach dem Wetterbericht der „Tagesschau“, lasse ich mir nicht entgehen.