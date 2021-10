Fußgängerbrücke über Gelbach in günstiger Variante geplant

Die Stadt Montabaur will eine Fußgängerbrücke über den Gelbach zwischen Allmannshausen und der Kesselwiese bauen lassen – allerdings in der günstigeren Variante, die nicht für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Die Kostenschätzungen für eine barrierefreie Brücke waren mit 1,2 Millionen Euro so hoch, dass man das Projekt für nicht vertretbar hielt. Gleichzeitig wollte der Rat aber auch nicht komplett auf die Brücke verzichten, weil diese für die Anwohner sehr wichtig sei, um die geplanten Supermärkte fußläufig erreichen zu können.