Fußball für den guten Zweck

Das Oberliga-Derby steigt am Sonntag, weil die Sportanlage an der Waldstraße am morgigen Samstag einem Fußballspiel für die gute Sache vorbehalten ist. Um 15.30 Uhr treffen die Zollamt Allstars auf die Mainz-05-Traditionself. Alle Einnahmen gehen an die schwer erkrankte Lorena aus Waldalgesheim.