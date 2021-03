Fusion für 2022 eingeplant

Zum Stichtag 1. Januar 2022 fusionieren die Volksbank Hunsrück-Nahe mit Sitz in Simmern und die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG in Wittlich zum dann größten Bankhaus der Region mit mehr als 100.000 Kunden in fünf Landkreisen und einer Bilanzsumme von knapp 2,6 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2020). Dem müssen zuvor noch beide Vertreterversammlungen zustimmen.