Funktionen, Ehrenämter und Gehalt: Wer Landrat im Kreis KH ist, wird nach B 5 bezahlt 47 Funktionen hat Landrätin Bettina Dickes inne, darunter bei der Sparkasse Rhein-Nahe unter anderem als Verwaltungsratsvorsitzende oder in der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe als deren politischer Kopf. In solche Ämter wird sie mit Amtsantritt „hineingeboren“, die wenigsten wählt sie selbst wie etwa den Vorsitz im Turngau Nahetal oder dem Freundeskreis Disibodenberg. Ehrenämter sind in aller Regel unbezahlt, anders die Amtsfunktionen, die mit Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigung vergütet werden.

Auf rund 11.000 Euro Nebenverdienst kam Bettina Dickes im vergangenen Jahr; es könnten mehr sein, denn einige Tausend Euro hat sie beim Kreis belassen. Als Landrätin eines Kreises dieser Größenordnung mit rund 160 000 Einwohnern wird sie nach B 5 bezahlt – ein monatliches Brutto um 9500 Euro. „Ich verdiene gut“, sagt sie, findet die Höhe ihres Einkommens „aber nicht ungerechtfertigt“, wenn sie an die Belastungen in der Corona-Zeit denkt. Ein Sparkassenchef kriege das Vierfache, ein ministerieller Abteilungsleiter verdiene ebenfalls besser, sagt sie und betont zugleich: „Ich will mich nicht beschwe ren.“ mz