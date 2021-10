„Forstwirtschaftsmeister in der Revierdienstunterstützung“ lautet die Aufgabenbeschreibung von Johannes Hutter beim Forstamt Neuhäusel. Diese Position wurde im Zuge der Neuorganisation eingeführt, die mit einer deutlichen Vergrößerung der Reviere in den Verbandsgemeinden Ransbach-Baumbach, Höhr-Grenzhausen und Wirges einherging. Doch was bedeutet das?