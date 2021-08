Fürfelder drehen in Überzahl die Pokalpartie

Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg/ Wöllstein steht im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals. In einem A-Klassen-Duell bezwangen die Fürfelder den VfL Rüdesheim mit 2:1 (0:1). In einer Partie auf überschaubarem Niveau gingen die Gäste durch Denis Gontscharow (37.) in Führung.