Für die Zukunft soll es betreutes Wohnen sein: Lange Suche war erfolgreich

Gerhart Hanff hat seine Kontakte zu kirchlichen Trägern von Senioreneinrichtungen genutzt, Orden und Institutionen, die er seit Langem mit Spenden unterstützte. „Man muss ja auch an die Zukunft denken – so haben wir uns schließlich für betreutes Wohnen entschieden“, erklärt er.

Bei den Franziskanerinnen in Waldbreitbach schließlich hatte er Erfolg: Am 1. November können Gerhart Hanff und Fritz Fehr im Seniorenheim St. Hildegard in Wissen eine frisch renovierte Wohnung beziehen. „Bis dahin können wir bei meiner Schwester unterkommen, die trotz gesundheitlicher Probleme ihr Zuhause für uns räumt“, sagt Hanff.

Familie Prinz ist er unendlich dankbar – für die freundliche Aufnahme und unschätzbare Unterstützung beim Herausfinden von Telefonnummern, die mit Adressbuch und Telefon in den Fluten versanken, beim Umgang mit Smartphone, dem Weiterleiten von E-Mails. Ob Lieblingsspeisen oder ein gutes Wort: In Wittgert endet die Hilfe bei Weitem nicht mit dem Herrichten eines Gästezimmers.