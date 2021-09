Archivierter Artikel vom 01.08.2021, 17:06 Uhr

Für die Grundschulkinder gibt es ein Extraprogramm Ein Extraprogramm für Grundschulkinder bietet beispielsweise die VG Montabaur an. Es umfasst unter anderem Spielen auf dem Schulhof, auf dem Spielplatz oder in der Turnhalle, Bastelangebote in den Schulräumen, einen Filmnachmittag und Ausflüge, die zum Beispiel zum Minigolf, ins Schwimmbad, in den Tierpark Gackenbach, zur Freizeitanlage Quendelberg oder zum Waldspielplatz führen. Hinzu kommen Sonderaktionen wie die Exkursion „Wildpflanzendetektive“ oder der Tennis-Schnuppertag am Standort Nentershausen, den der TC Nentershausen anbietet.

Die Ferienbetreuung wird in diesem Sommer an den Standorten Joseph-Kehrein-Schule in Montabaur (durchgängig) und Pfarrer-Toni-Sode-Grundschule in Nentershausen (zweite und dritte Ferienwoche) angeboten. Für die beiden letzten Ferienwochen sind in Montabaur noch Plätze frei.