Archivierter Artikel vom 29.06.2020, 14:10 Uhr

Fünftklässler heitern Bewohner in Senioren-WG auf

Die Klasse 5c der Erich-Kästner-Realschule plus in Ransbach-Baumbach hat sich im Ethikunterricht damit beschäftigt, wie sehr viele Senioren durch die Corona-Pandemie isoliert sind und was das für die Menschen bedeutet. Dazu passend, hat die Klasse im Deutschunterricht Briefe geschrieben, die die Lehrerin an die Senioren in den Wohngemeinschaften „Dora“ und „Christine“ in der Töpferstadt zugestellt hat.