In Herschbach/Uww

hat sich am Freitagabend der Vorstand der Karnevalsgesellschaft getroffen, um über den weiteren Verlauf der Session zu entscheiden. Bislang waren sowohl die Galasitzung am 26. Februar als auch der Rosenmontagszug am 28. Februar geplant, für beide Veranstaltungen des Traditionsvereins wurden Anmeldungen und Reservierungen entgegengenommen.