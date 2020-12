Kreis Neuwied

„Wir schaffen das.“ Mit diesem Satz wird Angela Merkel in die Historie eingehen. Daran zweifeln heute weder Befürworter noch Kritiker. Doch werden die Geschichtsschreiber ihn positiv oder negativ bewerten? Die RZ hat sich im Kreis Neuwied auf die Suche gemacht. Die erste Bilanz ist an Rhein und Wied nach fünf Jahren nicht rosarot. Unter dem Strich aber sieht es so aus, dass die Kanzlerin Recht behält.