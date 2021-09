Plus

Bis Sonntag, 19. September, 18 Uhr, kann bei Albert Ottersbach in Malberg unter 0171/42 84.265 angerufen werden. Wer sich für einen der Hotelgutscheine Interessiert, nennt am Telefon einfach eine der fünf Gutscheinnummer A bis E sowie sein Gebot. Wenn das jeweils aktuellste Gebot bis 19. September nicht überboten wird, geht der Gutschein an den Steigerer. Das ersteigerte Geld geht ohne Abzüge an die Flutopfer an der Ahr.