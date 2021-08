Um 18 Uhr gibt es in den Rheinanlagen dann ein Konzert von „Men in Blue“, der Brass-Band des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz in den Rheinanlagen; Einlass ist ab 17.15 Uhr. Am Sonntag, 5. September, steht um 10 Uhr ein Festgottesdienst zur Einführung des neuen Kirchenvorstandes in der Martinskirche auf dem Programm; um Anmeldung wird gebeten. Von 14 bis 18 Uhr werden wieder Führungen in der Barbarakirche angeboten.