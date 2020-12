Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 12:32 Uhr

Führungen für Kleingruppen möglich

Am kommenden Sonntag, 6. September, wird die ehemalige Synagoge in Laufersweiler von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein und interessierten Besuchern Einblicke in die neue Ausstellung gewähren. Verschiedene Aspekte des „Unterwegsseins“ werden in biografischen Erzählungen über Juden aus dem Hunsrück aufgegriffen.