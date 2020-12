Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 18:13 Uhr

Führendes Bauunternehmen realisiert das Projekt Das bundesweit an rund 30 Standorten präsente Familienunternehmen Goldbeck, das auch in Koblenz eine Niederlassung betreibt, zählt nach eigenen Angaben zu den führenden Bauunternehmen in Europa. Das Unternehmen baut und revitalisiert maßgeschneiderte Gebäude für Produktion und Logistik, Büroarbeit, Handel, Wohnen und Parken. Dazu kommen gebäudenahe Dienstleistungen.

Goldbeck realisierte allein im Geschäftsjahr 2018/19 mehr als 495 Projekte, wobei die Gesamtleistung bei 2,93 Milliarden Euro lag. Das Unternehmen mit Stammsitz in Bielefeld beschäftigt mehr als 7500 Mitarbeiter. Standorte gibt es auch in Österreich, Polen, in der Schweiz, in der Slowakei, in Tschechien und im Vereinigten Königreich.