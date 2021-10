Früherer Stadtarchivar Arno Baumann verabschiedet

Im Stadtrat wurde (mit einem Jahr Verspätung) der frühere Archivar Arno Baumann verabschiedet. Marco Rosso trug einen Brief von Bürgermeisterin Annette Wick vor, in dem der Einsatz von Arno Baumann ausdrücklich gelobt wird. „Die Stadt wäre ohne einen solchen ehrenamtlichen Einsatz deutlich ärmer“, heißt es in dem Schreiben.