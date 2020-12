Archivierter Artikel vom 28.08.2020, 16:47 Uhr

Friedsam trifft auf Dolehide Die Auslosung zur ersten Runde bei den US Open hat Anna-Lena Friedsam (Oberdürenbach) zumindest keine unlösbare Aufgabe beschert. Die 108. der Welt trifft mit der US-Amerikanerin Caroline Dolehide auf die Weltranglisten-136.

Damit bietet sich die Chance zur Revanche, verlor Friedsam doch 2019 in New York gegen sie in der Qualifikation.