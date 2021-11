Friedhöfe zeugen vom einstigen Leben einer Gemeinde

Friedhöfe können wie offene Geschichtsbücher sein. Während heute auf Friedhöfen Gräber in der Regel nach 30 Jahren abgeräumt werden, gewährt der Alte Friedhof in Herrstein Einblicke in die Historie des kleines Örtchens. Was die Namen, Berufsangaben, Titel, Lebensdaten und Herkunftsorte auf noch erhaltenen Grabsteinen vermitteln, soll dort durch ergänzende Angaben auf Bronzetafeln vertieft werden.