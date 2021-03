Plus

Heute vor einem Jahr war der 13. März kein Samstag, sondern ein Freitag. Freitag, der 13. – das passte. Am Morgen gab's in den Schulen Lautsprecherdurchsagen, dass der Unterricht in bisher gekannter Form vorerst ausgesetzt wird, auch die Sportverbände zogen an diesem Tag die Reißleine und unterbrachen ihren Spielbetrieb. Das damals noch als „neuartig“ klassifizierte Virus war mit diesem Tag endgültig angekommen in den Köpfen der Menschen, die Corona-Pandemie war für jeden erschreckend greifbar geworden.