Nach wie vor werden noch freiwillige Helfer für Vorbereitung und Ausrichtung der Ritterspiele gesucht. Dabei lockt neben einem freien Eintritt zur Veranstaltung das gute Gefühl, eine der ältesten und größten Mittelalterveranstaltungen Deutschlands zu unterstützen, wirbt Benedikt Masuch und sagt: „Wir brauchen noch einige helfende Hände, beispielsweise für Dienste am Infostand.“ Aktuell werde meist samstags gearbeitet.

Wer helfen möchte, kann sich per E-Mail an helfer@freienfelser-ritterspiele.de an den Verein wenden.