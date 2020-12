Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 12:17 Uhr

Frauen: TV Welling steigt in die Oberliga auf

In der Rheinlandliga der Frauen herrscht an der Tabellenspitze ein klares Bild. Sowohl nach Punkten als auch nach der Quotientenregelung gibt es am Aufstieg des TV Welling in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, aus der die HSG Wittlich in die 3. Liga aufsteigt, nichts zu deuteln.