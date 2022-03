Franziskanerbrüder spenden 10 000 Euro für die Ukraine

Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz, die auch ein Kloster in Waldbreitbach haben, unterhalten laut einer Pressemitteilung sehr gute Beziehungen zu zwei Pfarreien in der Westukraine. Von dort erreichte die hiesigen Brüder ein Hilferuf, weil die Pfarrer Flüchtlinge versorgen und zur polnischen Grenze bringen. Darüber hinaus bestehen laut der Mitteilung gute Beziehungen zu einem Krankenhaus in Tscherwonohrad, das dringend medizinische Güter wie Verbandmaterial, Einmalspritzen, Babynahrung oder Hygieneartikel braucht.