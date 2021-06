Plus

Wie die Grünen skizzieren, wollen sie sich bei der Planung in den kommenden Sitzungen dafür einsetzen, dass eine „Verdichtung mit Augenmaß“ im Bereich des Simmerbachs erfolgt. Grundsätzlich steht die Fraktion zu der „im Baugesetz vorgesehenen Nachverdichtung und Lückenschließung in Innenstadtbereichen“, diese sollte aber „zukunftsorientiert“ sein und „nicht nur die momentanen Bedürfnisse“ berücksichtigen, „sondern auch den Klimawandel und die innerstädtische Lebensqualität“, „die für viele hier Ansässigen auch wahrnehmbares und erlebbares Grün bedeutet.“ Die Grünen sprechen sich dafür aus, „dass die Häuser am Simmerbach mit zehn Meter Abstand“ errichtet werden sollen. Dies sei „bereits konsensfähig“ – diskutiert wurde darüber im Stadtrat öffentlich allerdings noch nicht.