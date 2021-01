Fortsetzung folgt? Das sagt die VG Ob die Veranstaltung sich fortsetzen wird, steht noch nicht fest. Corona wird uns vielleicht noch lange begleiten, aber bestimmt nicht mehr so beherrschen wie in diesem Jahr. Das heißt, die Kriterien, die zum Erfolg der 2020er Veranstaltung geführt haben, fallen womöglich in diesem Jahr weg oder verlieren an Bedeutung.

Eine Prognose ist deswegen schwer zu machen, da das Konzept an der aktuellen Situation angepasst war und womöglich in der Zukunft nicht mehr greift. In einer etwas kleineren Version aber, also mit wenigen Veranstaltungen, in einem kürzeren Zeitraum, ist der Kultur- und Genusssommer durchaus denkbar. Wir dürfen gespannt sein.