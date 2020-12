Archivierter Artikel vom 15.04.2020, 17:46 Uhr

Formen der Hühnerhaltung

Vier Haltungsformen für Legehennen sind in Deutschland zugelassen: die Bodenhaltung (in Deutschland vorherrschende Haltungsform), die Freilandhaltung, in der rund 19 Prozent der Legehennen leben, die ökologische Erzeugung (weitere 10 Prozent) und die Kleingruppenhaltung.