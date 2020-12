Timo Lichtenthäler, Schulleiter an der Philipp-Freiherr-von-Boeselager-Realschule plus Ahrweiler, ist gleichzeitig Vorsitzender des Verbandes Reale Bildung (VRB). Schon vor den Sommerferien forderte der Verband, dass jeder Schulraum und jeder häusliche Schülerarbeitsplatz über eine digitale Grundausstattung verfügt, sodass das digitale Arbeiten nicht nur beim rollierenden System beim Fernunterricht zum Standard wird. Jede Lehrkraft benötige ein dienstliches Endgerät. „Andere Bundesländer haben diese Forderung bereits aufgegriffen und umgesetzt, sie folgen damit der Erkenntnis, dass die Voraussetzungen für ein datenschutzkonformes Unterrichten mittels Lernplattformen, Lernapps oder Videokonferenzsystemen geschaffen werden müssen“, so Lichtenthäler. Entsprechend müssten auch Schüler über ein digitales Endgerät verfügen können.