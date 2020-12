Archivierter Artikel vom 12.05.2020, 10:26 Uhr

Forderung: Gebühren für Außengastronomie 2020 erlassen

In einem Brief an Oberbürgermeisterin Heike Kaster-Meurer (SPD) erneuert die FDP/Liste Faires Bad Kreuznach ihre Forderung vom März, den Gastronomen der Kur-stadt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise die Sondernutzungsgebühr zu erlassen. Dem schließe sich auch die SPD an. „Unsere Stadt muss die Gastronomen bei dem Neustart unterstützen“, heißt es in dem Brief.