Förderung gab es vom Welterbe Oberes Mittelrheintal Die neue Vinothek mit eigenen sowie weiteren regionalen Produkten und Weinen aus dem Mittelrheintal wird von der LAG Welterbe Oberes Mittelrheintal aus Mitteln des Fördertopfes „Regionalbudget“ bezuschusst. Dies teilt Sarah Piller, Kulturmanagerin beim Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal, mit. Zum Einsatz kommen Bundesmittel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

In Rheinland-Pfalz ist das Regionalbudget integriert in den Leader-Ansatz. „Mit dem Ziel der Versorgung von Einheimischen und Gästen sowie der Reaktivierung des ehemaligen Traditionscafés ,Café Neuroth' am alten Markt in Kamp-Bornhofen entspricht das Konzept des Ladens dem Handlungsfeld der Weiterentwicklung ,Lebenswerter Siedlungsstrukturen am Mittelrhein' zur Umsetzung der Entwicklungsstrategie der Region (Lile)“, so Sarah Piller weiter.