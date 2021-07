Ob eine Stelle für einen Klimaschutzmanager oder eine -managerin für die Verbandsgemeinde Aar-Einrich eingestellt wird, darüber will der Verbandsgemeinderat in der nächsten Sitzung im September entscheiden. Darauf hatte sich der Rat in seiner jüngsten Sitzung verständigt, nachdem das Thema von den Fraktionen diskutiert wurde. Zunächst soll ein eigenes Konzept und ein Finanzplan unter Beteiligung der Ortsgemeinden entwickelt werden. up