Der Streit um das Lüften in den Schulen tobte 2020 über Monate, Ende Oktober kündigte das Land Rheinland-Pfalz dann überraschend ein Förderprogramm für mobile Luftreiniger an: Für 6 Millionen Euro sollen in Schulen mobile Geräte dort angeschafft werden können, wo Schulräume nicht ausreichend belüftet werden können, aber für den Unterricht benötigt werden.