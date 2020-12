Der Bund hat in der Corona-Krise eigene Lohnersatzleistungen für berufstätige Alleinerziehende eingerichtet, die wegen der behördlich angeordneten Kita- und Schulschließungen nicht arbeiten gehen können. Einen Anspruch haben erwerbstätige Sorgeberechtigte von Kindern bis zum zwölften Lebensjahr, die Höhe des Ersatzgeldes beträgt wie beim Kurzarbeitergeld 67 Prozent des Nettogehalts. Allerdings sind die Hürden hoch: In den Vorgaben heißt es, dass für den Alleinerziehenden keine anderweitig zumutbare Betreuung realisierbar sein darf – in Rheinland-Pfalz ist das wegen der Notbetreuung eher selten.